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РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо» перед игрой со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба лиги в четверг, 28 февраля. 

В ходе проверки было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии. Так, травяной покров не успел полностью сформироваться, плотность и прочность газона не соответствует минимальным нормам. К тому же диагностирована высокая влажность. 

Члены комиссии пришли к выводу, что покров футбольного поля травомоопасен и его дальнейшая эксплуатация до завершения агротехнических работ не рекомендуется.

Теперь «Динамо» необходимо определить другое место проведения матча 19-го тура российской премьер-лиги с московским «Спартаком». Игра запланирована на 10 марта. 

Обновленный спорткомплекс «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» объединяет под одной крышей футбольный стадион и малую спортивную арену.  В ноябре 2018 года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции.

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