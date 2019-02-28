РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо» перед игрой со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба лиги в четверг, 28 февраля.

В ходе проверки было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии. Так, травяной покров не успел полностью сформироваться, плотность и прочность газона не соответствует минимальным нормам. К тому же диагностирована высокая влажность.

Члены комиссии пришли к выводу, что покров футбольного поля травомоопасен и его дальнейшая эксплуатация до завершения агротехнических работ не рекомендуется.

Теперь «Динамо» необходимо определить другое место проведения матча 19-го тура российской премьер-лиги с московским «Спартаком». Игра запланирована на 10 марта.

Обновленный спорткомплекс «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» объединяет под одной крышей футбольный стадион и малую спортивную арену. В ноябре 2018 года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции.