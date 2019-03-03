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Родственница Божены Рынски сообщила о ее тяжелом финансовом положении

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Вдова скончавшегося в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска после смерти супруга осталась в затруднительном финансовом положении. Об этом «МК» в воскресенье, 3 марта, рассказала тетя Рынски Нина Костикова.

«Если бы она была алчным человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее в «кубышке» остались деньги. А в ее кубышке — сущие копейки. В первую очередь Божене нужно выйти из тяжелого психологического состояния, похоронить Игоря и начать новый этап жизни», — ответила Костикова на вопрос о наличии у ее племянницы денег.

Помимо этого, Костикова рассказала, что тело Малашенко по-прежнему находится в Испании. Точно неизвестно, когда его транспортируют в Россию. «На днях я разговаривала с полицией, у меня сложилось ощущение, что транспортировку тела разрешат не раньше 6 марта. Хотя изначально разговор шел про 4-5 марта», — рассказала Костикова. Она добавила, что посольство России не будет оказывать поддержку Рынске, и отметила, что юристы заверили вдову медиаменеджера, что необходимая страховка покроет расходы на доставку тела на родину.

Ранее 2 марта Нина Костикова рассказала, что Рынска пребывает в тяжелой депрессии после смерти супруга и что ей необходима транспортировка в Москву. Сообщалось, что женщину госпитализировали в Испании.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. 64-летний политолог и медиаменеджер, по предварительным данным, покончил с собой.

Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой. Журналистка утверждала, что бывшая супруга претендует на большую часть активов медиаменеджера.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также являлся одним из основателей телекомпании НТВ.

В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак.

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