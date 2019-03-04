Уступили лыжню: россияне остались без золота ЧМ в Австрии

В австрийском Зеефельде завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. Российская сборная по итогам общего медального зачета вошла в пятерку сильнейших, при этом не взяв ни одной золотой медали. В активе наших спортсменов четыре серебряные и три бронзовые медали. Все награды получены только в лыжных гонках. Годом ранее на Олимпиаде в Пхенчхане в этой же дисциплине российские атлеты завоевали три серебряные и пять бронзовых наград.

Лыжные гонки, мужчины

Самой «урожайной», как и ожидалось, получилась именно эта дисциплина. Россияне выиграли серебро в эстафете 4х10 км. Александр Бессмертных взял второе место в индивидуальной гонке на 15 км. Главная надежда сборной России Александр Большунов собрал урожай из четырех серебряных медалей — помимо эстафеты он стал вторым в скиатлоне на 30 км, марафоне на 50 км, а также в дуэте с Глебом Ретивых в командном спринте. Ретивых еще взял и бронзу в индивидуальном спринте на 1,6 км.

В целом сложно быть недовольными таким количеством медалей в этой дисциплине. Чуть большего специалисты ожидали от российского атлета с говорящей фамилией Большунов. Он стал одним из лидеров текущего сезона Кубка мира и входил в число главных фаворитов первенства планеты. Однако норвежцы в Австрии были неудержимы.

— Наша команда держит планку, которую сама установила год назад на Олимпиаде, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Да, пока не удается обыгрывать норвежцев, но у нас очень молодая команда — большинству ребят, как Сергею Устюгову, 26 лет, а кому-то, как Большунову, и вовсе 22. При этом Саша вновь был на высоте, как и в Корее. Особенно надо отдать ему должное за марафон, который он в последний день ЧМ не собирался бежать, но, заменив выбывшего Алексея Червоткина, завоевал серебро. Уверен, главные победы у ребят еще впереди.

Лыжные гонки, женщины

Достижения женской команды скромнее: лишь две бронзовые медали во всех дисциплинах. Одну принесла Наталья Непряева в скиатлоне на 15 км. Вторую награду россиянки (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. — «Известия») завоевали в эстафете 4х5 км. Безусловно, лучшего выступления ждали и от Натальи Непряевой, которая в этом сезоне идет второй в общем зачете Кубка мира.

Триумфатором ЧМ в итоге стала норвежка Тереза Йохауг, взявшая золото во всех индивидуальных дисциплинах. Для нее этот турнир стал первым крупным международным соревнованием после двухлетней дисквалификации за употребление допинга. Вероятно, текущие результаты отчасти обелят ее репутацию.

— Конечно, всегда ждешь большего, но объективно норвежцы сейчас очень сильны, — сказал «Известиям» именитый отечественный тренер Александр Воронин. — Наши девушки показывали, что способны брать медали Кубка мира. Возможно, пик их формы просто пришелся не на чемпионат мира. Но в перспективе, конечно, можно и нужно бороться с норвежками за самые высокие места.

Трамплин

Эксперты прогнозировали, что российские прыгуны наконец-то завоюют награды в этом виде. Надежды были подкреплены удачными выступлениями Евгения Климова и Лидии Яковлевой на этапах Кубка мира. В ноябре на стартовом этапе в Висле 25-летний прыгун принес России первое за весь постсоветский период золото на соревнованиях такого уровня. А Яковлева в декабре стала первой в Лиллехаммере. В начале февраля Климов закрепил свой успех серебром в Оберстдорфе. Однако «прыгнуть выше головы» в Зеефельде россиянам не удалось.

— После выступлений наших спортсменов на этапах Кубка мира в этом сезоне мы рассчитывали на лучший результат, — сказал «Известиям» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский. — Победа Климова и его попадание на подиум, а также золото Яковлевой давали надежды на успех. У нас не было медального плана, но мы намерены были бороться как минимум за попадание в десятку. Тренеры еще будут анализировать, что пошло не так у Климова в Зеефельде. На мой взгляд, на большом трамплине он просто не справился с волнением. А на малом его подвела погода — она была отвратительной. Мокрый и липкий снег не дал прыгунам проявить себя, поэтому многое зависело от удачи. Но это не оправдание — мы всё равно недовольны нашими результатами.

При этом в федерации с оптимизмом смотрят на перспективы своих подопечных в будущем.

— У нас молодая команда, которая еще будет прибавлять, и нынешний негативный опыт ей тоже пойдет в копилку, — подчеркнул Дмитрий Дубровский. — При этом были и позитивные моменты. Например, пятое место наших девочек в командных — они чуть-чуть не дотянулись до медалей. И седьмое место в миксте, где до подиума не хватило 40 баллов. Чуть стабильней прыгай наши ребята — могли быть в медалях. Это вселяет оптимизм — команда у нас хорошая.

Лыжное двоеборье

Не порадовали результатами и двоеборцы. Запомнился зрителям лишь Виталий Иванов — двоеборец маркером написал на перчатке V.V. Putin и при каждом удобном случае демонстрировал надпись в камеру. По словам Иванова, он считает президента РФ своим кумиром.

— Для Иванова это было первое соревнование такого крупного уровня, — отметил Дмитрий Дубровский. — Возможно, он недооценил реакцию, которую может вызвать демонстрация политических убеждений. Сам Виталий аргументировал свой поступок желанием выразить солидарность с главой государства, политику которого он разделяет. FIS объяснила, что лозунгам не место на чемпионате мира, и ограничилась предупреждением. Мы со своей стороны тоже не стали устраивать никаких разборов полетов, поскольку уверены: теперь Иванов понимает, что на соревнованиях надо доказывать всё на трамплине и трассе.

В самих соревнованиях наши двоеборцы традиционно оказались в аутсайдерах. По словам главы федерации, в связи с этим в работе команды в скором времени возможны коррективы.

— Пока даже не хочу комментировать результат двоеборцев — он очень неудачный. Мы внимательно проанализируем ситуацию, — пообещал Дмитрий Дубровский. — Что тут говорить, если в командных соревнованиях мы на лыжне проиграли победителям семь минут и заняли предпоследнее место, опередив лишь слабый Казахстан. Мы сейчас очень сильно отстаем от большинства команд.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в немецком городе Оберстдорфе.