Норвежец Сундбю похвалил Большунова за гонку в скиатлоне

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением о российском спортсмене Александре Большунове, который занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, всего на 0,1 секунды отстав от еще одного норвежца Сьюра Рете.

На финише норвежские лыжники, которые давали россиянину лидировать на протяжении всей гонки, затерли его, что впоследствии стало причиной критики.

«Все видели, что Большунов отлично отработал. Во время классической части ожидал, что он будет ужасно силен на 15-километровой дистанции», — цитирует Сундбю «Газета.Ру».

Дистанцию 30 км (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) россиянин прошел за 1 ч 10 мин 21,9 сек. Победителем гонки стал норвежец Шур Рете со временем 1 ч 10 мин 21,8 сек. Сундбю пришел к финишу третьим, показав время 1 ч 10 мин 22,5 сек.