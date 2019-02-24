Прямой эфир

Норвежец Сундбю похвалил Большунова за гонку в скиатлоне

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением о российском спортсмене Александре Большунове, который занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, всего на 0,1 секунды отстав от еще одного норвежца Сьюра Рете.

На финише норвежские лыжники, которые давали россиянину лидировать на протяжении всей гонки, затерли его, что впоследствии стало причиной критики.

«Все видели, что Большунов отлично отработал. Во время классической части ожидал, что он будет ужасно силен на 15-километровой дистанции», — цитирует Сундбю «Газета.Ру».

Дистанцию 30 км (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) россиянин прошел за 1 ч 10 мин 21,9 сек. Победителем гонки стал норвежец Шур Рете со временем 1 ч 10 мин 21,8 сек. Сундбю пришел к финишу третьим, показав время 1 ч 10 мин 22,5 сек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин Большунов победил в лыжной гонке на 15 км в Италии
Лыжник Большунов стал третьим на этапе гонки «Тур де Ски» в Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017