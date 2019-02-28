Пятерых спортсменов задержали на ЧМ в Австрии и Германии в ходе допинг-рейдов
На чемпионате мира по лыжным гонкам провели операцию «Кровопускание». Полиция провела семь обысков в домах сборных команд в Зеефельде. Пять профессиональных спортсменов оказались «нечистыми». Одного взяли с поличным: лыжник делал себе переливание крови.
На чемпионате мира по лыжным гонкам провели операцию «Кровопускание». Полиция провела семь обысков в домах сборных команд в Зеефельде. Пять профессиональных спортсменов оказались «нечистыми». Одного взяли с поличным: лыжник делал себе переливание крови.