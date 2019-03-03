Прямой эфир

В МВД опровергли данные об угрозах задержавшим Емельяненко полицейским

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Главном управлении МВД по Ставропольскому краю опровергли информацию об угрозах увольнением полицейским, задержавшим российского бойца ММА Александра Емельяненко в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде.

«Информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», — сказано в заявлении на сайте ведомства 3 марта.

Накануне телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что правоохранителям, которые отказались игнорировать поведение спортсмена, угрожают отстранением от должности.

Александра Емельяненко задержали вечером 1 марта из-за противоправных действий. Так, спортсмен припарковал машину на пешеходном переходе, поскандалил с эвакуаторщиками, стал виновником ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими боец вел себя грубо, оскорблял их и угрожал. Он отказывался выполнять требования предъявлять документы и выйти из машины. Для его задержания правоохранителям пришлось вызвать подкрепление.

В отношении спортсмена составлены три административных дела — о нарушении правил стоянки (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3). Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

На суде в Кисловодске 2 марта Емельяненко признался, что за рулем был пьян, и извинился перед сотрудниками полиции, заявив, что теперь «законно несет наказание». Суд арестовал Емельяненко на 10 суток начиная с 1 марта. Адвокат бойца намерен оспорить это решение.

В 2015 году Емельяненко признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы и приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Однако спортсмен вышел на свободу уже осенью следующего года. Неотбытый в колонии срок суд заменил двумя годами исправительных работ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Промоутер Александра Емельяненко прокомментировал его задержание
Cтали известны подробности задержания Александра Емельяненко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017