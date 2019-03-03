В МВД опровергли данные об угрозах задержавшим Емельяненко полицейским

В Главном управлении МВД по Ставропольскому краю опровергли информацию об угрозах увольнением полицейским, задержавшим российского бойца ММА Александра Емельяненко в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде.

«Информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», — сказано в заявлении на сайте ведомства 3 марта.

Накануне телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что правоохранителям, которые отказались игнорировать поведение спортсмена, угрожают отстранением от должности.

Александра Емельяненко задержали вечером 1 марта из-за противоправных действий. Так, спортсмен припарковал машину на пешеходном переходе, поскандалил с эвакуаторщиками, стал виновником ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими боец вел себя грубо, оскорблял их и угрожал. Он отказывался выполнять требования предъявлять документы и выйти из машины. Для его задержания правоохранителям пришлось вызвать подкрепление.

В отношении спортсмена составлены три административных дела — о нарушении правил стоянки (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3). Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

На суде в Кисловодске 2 марта Емельяненко признался, что за рулем был пьян, и извинился перед сотрудниками полиции, заявив, что теперь «законно несет наказание». Суд арестовал Емельяненко на 10 суток начиная с 1 марта. Адвокат бойца намерен оспорить это решение.

В 2015 году Емельяненко признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы и приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Однако спортсмен вышел на свободу уже осенью следующего года. Неотбытый в колонии срок суд заменил двумя годами исправительных работ.