Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе
Москва и Нью-Дели изготовят более 700 тыс. автоматов Калашникова АК-203 на совместном производстве в Индии, предприятие открыл индийский премьер Нарендра Моди 3 марта. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По его словам, при изготовлении автоматов будут в основном использоваться индийские комплектующие, а мощности завода хватит на обеспечение вооружением личного состава силовых структур страны.
«Такой глубины локализации при столь крупных объемах Индии не смог предложить никто и вряд ли сможет сделать это в ближайшем будущем», — цитирует Михеева агентство «Интерфакс».
Источник агентства также сообщает, что Россия уже передала Индии 50 тыс. АК-203.
Предприятие находится в городе Корва (штат Уттар-Прадеш). Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, сотрудничество подразумевает полную локализацию производства.
«Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества», — подчеркнул Шугаев.
Россия и Индия активно развивают сотрудничество в военной сфере. Ожидается, что к 2020 году Москва поставит Нью-Дели системы ПВО С-400 «Триумф», их производство уже началось. Соглашение о поставке президент России Владимир Путин и Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года.
Кроме того, Индия планирует закупить у России 19 боевых и два учебно-боевых самолета МиГ-29 UPG.