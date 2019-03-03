Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе

Москва и Нью-Дели изготовят более 700 тыс. автоматов Калашникова АК-203 на совместном производстве в Индии, предприятие открыл индийский премьер Нарендра Моди 3 марта. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, при изготовлении автоматов будут в основном использоваться индийские комплектующие, а мощности завода хватит на обеспечение вооружением личного состава силовых структур страны.

«Такой глубины локализации при столь крупных объемах Индии не смог предложить никто и вряд ли сможет сделать это в ближайшем будущем», — цитирует Михеева агентство «Интерфакс».

Источник агентства также сообщает, что Россия уже передала Индии 50 тыс. АК-203.

Предприятие находится в городе Корва (штат Уттар-Прадеш). Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, сотрудничество подразумевает полную локализацию производства.

«Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества», — подчеркнул Шугаев.

Россия и Индия активно развивают сотрудничество в военной сфере. Ожидается, что к 2020 году Москва поставит Нью-Дели системы ПВО С-400 «Триумф», их производство уже началось. Соглашение о поставке президент России Владимир Путин и Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года.

Кроме того, Индия планирует закупить у России 19 боевых и два учебно-боевых самолета МиГ-29 UPG.