В Госдуме назвали «Бухарестскую девятку» «вашингтонской шестеркой»

Страны Восточной Европы, входящие в союз «Бухарестская девятка», не живут собственным умом, а пытаются ублажить США. С таким заявлением выступил заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин после опубликования декларации, в которой говорится о «конфронтационном поведении России в Азовском море и строительстве Крымского моста для геополитических целей Москвы».

Кроме того, он назвал союз «вашингтонской шестеркой» и заявил, что если, как утверждается в декларации, в Азовском море были какие-то нарушения международного права, то можно обратиться в ООН, международные суды для установления истины.

Шерин напомнил, что НАТО является военно-политическим блоком, в который не входит ни Россия, ни Украина, а Азовское море внутренний водоем между ними. Он отметил, что там нет третьего государства и все можно решить только путем переговоров, а в Керченском проливе действуют такие же правила прохождении, как в Босфоре и Дарданеллах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Саммит «Бухарестской девятки» прошел в словацком городе Кошице. Он был приурочен к 70-летию НАТО. В итоговой декларации сказано, что силы Североатлантического альянса должны присутствовать на всем пространстве от Балтики до Черного моря, будучи готовыми «к дальнейшему реагированию на все угроза и вызовы, где бы они не возникали».

При этом страны союза заявили, что основные угрозы исходят от России, так как страна якобы не соблюдает нормы международного права в районе Азовского моря, ведет себя конфронтационно и использует военные и невоенные действия, вроде строительства моста, для достижения геополитических целей.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.