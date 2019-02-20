Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме пожалели «подхрюкивающих американцам сателлитов»

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев выразил сожаление в беседе с «Известиями», что страны Восточной Европы, будучи зависимыми от Вашингтона государствами, стали фактически заложниками выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее, 20 февраля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

Совет без опасности: в Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой
В баварской столице завершилась 55-я конференция по безопасности

Глава государства считает, что американцы сами нарушают договор, потом «ищут оправдания и назначают виновных». «А сателлиты им подхрюкивают по этому вопросу», — заключил Путин. По словам президента, в случае реальной угрозы подлетное время к Москве составит 10–12 минут. В таком случае Россия немедленно реализует зеркальные и асимметричные меры.

«Если США будут придерживаться ранее заявленных планов о том, что в Европе эти ракеты размещаться не будут, то для нас этот выход не будет представлять сверхбольшой угрозы. Я думаю, что ракетный потенциал по ракетам средней и меньшей дальности будет использоваться в основном на театре Юго-Восточной Азии», — сказал депутат Гутенев.

При этом он признал, что в последние годы дела США и НАТО в целом расходятся с их обещаниями. Он выразил солидарность с позицией президента, что если ракеты появятся в Европе в нарушение пунктов ДРСМД, то тогда Россия примет встречные меры, которые будут направлены не только против географических точек, где эти угрозы появятся по отношению к Москве, но и в первую очередь против тех точек, где принимаются решения по размещению ракет.

«Я считаю, что не страны Восточной Европы, которые, к сожалению, как очень зависимые, как сателлиты будут втягиваться в эту историю, — не они должны подвергаться в первую очередь угрозам парирования. В том числе и они, но в первую очередь это должны быть те, кто инициирует и принимает решения», — заключил парламентарий.

Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
Новое соглашение должно включать не только «неугодные» США страны, но и американских союзников

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом невыполнения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

При этом в январе Минобороны РФ показывало иностранным военным атташе эту ракету. Тогда представители США и многих европейских стран не стали участвовать в брифинге.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия нацелит ракеты на США в случае размещения оружия в Европе
В Совфеде заявили о соответствии ракеты 9M729 нормам ДРСМД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017