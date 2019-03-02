В финал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек

В финал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли 300 человек. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что накануне состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, на котором рассматривались социальные проекты участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал. По итогу был выбран 31 победитель из 21 региона России, а число финалистов увеличилось до 300 человек.

В пресс-службе добавили, что в наблюдательном совете особенно отметили семь социальных проектов, авторы которых не получили статус финалистов. Их пригласят на закрытие финала конкурса в качестве гостей и вручат там памятные призы.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах прошли региональные полуфиналы. Окончательный состав финалистов был определен по итогам выполнения задания «Сердце лидера», в рамках которого нужно было реализовать социальный проект.

Заключительный этап конкурса пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. Все финалисты получат образовательный грант на 1 млн рублей, а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.