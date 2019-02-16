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Кириенко назвал преимущества конкурса «Лидеры России» для участников

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Конкурс управленцев «Лидеры России» способствует личному развитию участников, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«При правильном отношении и правильном подходе проигравших в этом проекте не существует. Потому что каждый из вас делает важный шаг в развитии. Это конкурс про развитие, про личное развитие, у которого нет ограничений, возраста, вообще нет никаких ограничений. Любые ограничения могут быть только внутренние», — цитирует его «РИА Новости».

С 15 по 18 февраля в корпоративном университете Сбербанка проходит первый очный региональный полуфинал для участников из регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В этом году, как и в прошлом, в ЦФО пройдут два полуфинала. В общей сложности за выход в финал будут состязаться 947 человек.

16 и 17 февраля конкурсанты будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 18 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. В 2019 году очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. На них приглашены 3294 участника. Финал конкурса состоится в Сочи с 13 по 17 марта.

«Лидеры России» — проект АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Второй сезон конкурса стартовал 10 октября. За первые сутки на участие в нем поступило 24,3 тыс. заявок.

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