В Москве 16 февраля состоится открытие полуфинала конкурса «Лидеры России»

В корпоративном университете Сбербанка с 15 по 18 февраля состоится первый очный региональный полуфинал для участников конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов из регионов Центрального федерального округа.

Церемония открытия полуфинала пройдет 16 февраля. На нее приглашены полномочный представитель российского президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также главы Калужской, Ивановской, Тульской, Орловской, Липецкой и Воронежской областей. В мероприятии примет участие руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В этом году, как и в прошлом, в ЦФО пройдет два полуфинала. В общей сложности за выход в финал будут состязаться 947 участников. В первый день все участники очно пройдут повторное компьютерное тестирование. Те, кто сможет подтвердить свои результаты заочного этапа, будут допущены до мероприятий полуфинала.

16 и 17 февраля конкурсанты будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 18 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. В 2019 году очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. На них приглашены 3294 конкурсанта. Финал конкурса состоится в Сочи с 13 по 17 марта.

«Лидеры России» — проект АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Второй сезон конкурса стартовал 10 октября. За первые сутки на участие в нем поступило 24,3 тыс. заявок.