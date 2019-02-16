Почти 16% участников конкурса «Лидеры России» провалили повторное тестирование

Около 16% участников конкурса управленцев «Лидеры России» не справились с повторным тестированием в полуфиналах. Об этом в субботу, 16 февраля, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Согласно условиям конкурса, все участники, успешно прошедшие полуфиналы, должны были во второй раз выполнить задания заочного этапа в присутствии жюри. По словам Кириенко, в прошлом году подобная процедура проводилась выборочно, а в этом в повторной проверке участвовали все.

При этом он отметил, что попытки жульничать свидетельствуют о популярности конкурса, однако стране не нужны люди, пытающиеся строить карьеру нечестным путем.

С 15 по 18 февраля в корпоративном университете Сбербанка проходит первый очный региональный полуфинал для участников из регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В этом году, как и в прошлом, в ЦФО пройдет два полуфинала. В общей сложности за выход в финал будут состязаться 947 человек.

16 и 17 февраля конкурсанты будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 18 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. В 2019 году очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. На них приглашены 3294 участника. Финал конкурса состоится в Сочи с 13 по 17 марта.

«Лидеры России» — проект АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Второй сезон конкурса стартовал 10 октября. За первые сутки на участие в нем поступило 24,3 тыс. заявок.