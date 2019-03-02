Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ

Полиция начала проверку после того, как на журналистов телеканала РЕН ТВ совершили нападение в бухте Средняя в Приморье, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи. Об этом в субботу, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Сегодня… поступило сообщение о том, что на территории центра охрана не дает производить видеосъемку журналистам», — рассказал представитель ведомства агентству «РИА Новости», уточнив, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее 2 марта сайт РЕН ТВ сообщил, что на журналистов телеканала напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме». Охранники центра морских млекопитающих в бухте Средняя повредили оборудование съемочной группы и устроили потасовку.

28 февраля сообщалось о возбуждении новых административных дел в отношении фирм, организовавших «китовую тюрьму». Речь идет о компаниях «Океанариум ДВ», «Белый кит», «Сочинский дельфинарий» и «Афалина».

Осенью прошлого года стало известно о подготовке незаконной продажи 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Сообщалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от города Находки в бухте Средняя, которую экологи назвали «китовой тюрьмой».

Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Выяснилось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, еще 90 выловленных белух не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.