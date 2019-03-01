Генпрокуратура рассказала об условиях содержания животных в «китовой тюрьме»

Косатки и белухи, находящиеся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, содержатся в приемлемых условиях. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

«С конца прошлого года буквально еженедельно мои коллеги выходят в центр содержания, где находятся животные. Вначале контролировали устранение нарушений содержания животных, которые были выявлены. На данный момент эти нарушения устранены, животные находятся в приемлемых условиях, назовем их так», — приводит его слова официальный интернет-канал ведомства «Эфир».

Представитель ГП добавил, что животные находятся под постоянным присмотром и получают питание. Он также отметил, что к настоящему моменту органы прокуратуры получили более 2 тыс. обращений по поводу ситуации.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.