На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»

На журналистов телеканала РЕН ТВ в Приморье напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме», произошедшее удалось снять на видео.

Как сообщает сайт телеканала в субботу, 2 марта, инцидент произошел, когда журналисты попытались подобраться ближе к вольерам с животными. Охранники сбили дрон съемочной группы. Сотрудники РЕН ТВ попытались забрать технику, но им навстречу выбежали люди в масках. После этого пятеро мужчин устроили потасовку.

Когда корреспондент телеканала Леонид Китрарь решил снять происходящее на видео, один из мужчин попытался разбить и его телефон.

28 февраля стало известно о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, организовавших «китовую тюрьму». Речь идет об организациях «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий».

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.