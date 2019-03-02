Прямой эфир

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

0
Фото: aftonbladet.se
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.

По данным издания, инцидент произошел на месте для отдыха у трассы Е-4. Участниками конфликта стали две группы людей, подробности не приводятся. После массовой потасовки два человека были госпитализированы.

По словам пресс-секретаря полиции лена (административная единица) Сёдерманланда Моники Бергстрём (Monica Bergström), правоохранители опрашивают свидетелей. Задержаний пока не производилось.

В конце февраля турнир по джиу-джитсу в Бразилии закончился массовой дракой. Причиной конфликта стала травма, полученная одним из бойцов во время финального поединка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Швеции заявили о поимке еще одного шпиона
В Саратове коммунальщик с лопатой напал на журналиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017