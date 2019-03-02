Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.

По данным издания, инцидент произошел на месте для отдыха у трассы Е-4. Участниками конфликта стали две группы людей, подробности не приводятся. После массовой потасовки два человека были госпитализированы.

По словам пресс-секретаря полиции лена (административная единица) Сёдерманланда Моники Бергстрём (Monica Bergström), правоохранители опрашивают свидетелей. Задержаний пока не производилось.

В конце февраля турнир по джиу-джитсу в Бразилии закончился массовой дракой. Причиной конфликта стала травма, полученная одним из бойцов во время финального поединка.