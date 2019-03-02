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Названы самые доступные автомобили в России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Эксперты портала Carsweeek.ru составили топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке. Рейтинг  опубликован 2 марта.

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Лидером списка остается Lada Granta в обновленной версии 2019 года от тольяттинского производителя «АвтоВАЗ». Самая дешевая версия автомобиля обойдется покупателю в 435 тыс. рублей.

«В базовом оснащении нет ничего удивительного: передняя подушка безопасности, аудиоподготовка, АБС, ЕБД и система вспомогательного торможения (BAS)», — отмечают автоэксперты.

На второй строчке оказался Datsun on-DO — представитель японско-российского автопрома. Цена на него начинается от 480 тыс. рублей. Базовая комплектация, как уточняется, практически соответствует новой модели Lada Granta. Замыкает тройку лидеров Lada 4x4, которая остается самым популярным в России внедорожником. Начальная стоимость составляет 519 тыс. рублей.

В пятерку также вошли хетчбэк Datsun mi-DO (545 тыс. рублей) и Renault Logan (554 тыс. рублей).

23 февраля был опубликован рейтинг самых продаваемых европейских автомобилей в России. Возглавил рейтинг, как и в 2017 году, Volkswagen Polo. Дилеры реализовали более 59,5 тыс. экземпляров. На втором месте оказался кроссовер Renault Duster (41,4 тыс. шт.). На третьем — Skoda Rapid, продажи которой достигли 35,1 тыс. единиц.

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