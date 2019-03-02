Индия отказалась привлекать посредников к решению кризиса с Пакистаном

Нью-Дели отвергает идею о привлечении посредников к решению кризиса с Пакистаном, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, отметив, что официально такого предложения пока не поступало.

По его словам, для урегулирования сложившейся ситуации необходимо, чтобы Исламабад создал атмосферу для диалога, в частности предпринял конкретные шаги по борьбе с террористами на своей территории.

«Нью-Дели готов к диалогу с Пакистаном, когда Исламабад сможет предпринять действительно серьезные действия по борьбе с террористическими группировками», — заключил дипломат в интервью «РИА Новости».

28 февраля в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию с Пакистаном и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать деэскалации напряженности между странами, в частности предоставить свою переговорную площадку.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились в середине февраля после нападения боевиков на колонну индийских военных в Джамму и Кашмире. Тогда погибли по меньшей мере 45 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, захватив как минимум одного пилота.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.