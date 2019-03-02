Прямой эфир
Сюжет:

Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика в результате обстрела Кашмира

0
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Пакистана обвинило вооруженные силы Индии в гибели мальчика в результате артиллерийского обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Кашмире, пишет «Газета.ру» в субботу, 2 марта.

Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана
Приведет ли обмен ударами к полноценной ядерной войне

В Исламабаде заявили, что индийские войска из тяжелого оружия «нанесли беспорядочный удар по сельским жителям», разрушив несколько домов. По предварительным данным, погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, задержав пилотов. После этого инцидента воздушное пространство Пакистана было закрыто. Один из летчиков позднее был передан индийской стороне.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пакистан согласился на посредничество России в урегулировании ситуации с Индией
В Индии назвали условие для деэскалации конфликта с Пакистаном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017