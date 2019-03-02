Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика в результате обстрела Кашмира

Правительство Пакистана обвинило вооруженные силы Индии в гибели мальчика в результате артиллерийского обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Кашмире, пишет «Газета.ру» в субботу, 2 марта.

В Исламабаде заявили, что индийские войска из тяжелого оружия «нанесли беспорядочный удар по сельским жителям», разрушив несколько домов. По предварительным данным, погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, задержав пилотов. После этого инцидента воздушное пространство Пакистана было закрыто. Один из летчиков позднее был передан индийской стороне.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.