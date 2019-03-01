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Пакистан согласился на посредничество России в урегулировании ситуации с Индией

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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В Министерстве иностранных дел (МИД) Пакистана сообщили, что Исламабад готов принять предложение России о помощи в урегулировании конфликта с Индией. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил глава МИДа Шах Мехмуд Куреши.

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«[Глава МИД РФ Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — цитирует его UrduPoint.

Ранее 1 марта источник в индийском МИДе сообщил, что у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для диалога, поэтому посредничество третьих лиц в сложившейся ситуации не требуется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 28 февраля, что РФ готова предоставить Индии и Пакистану переговорную площадку для урегулирования конфликта.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ в воздух поднялись самолеты ВВС Пакистана, и индийские самолеты вернулись в воздушное пространство своей страны.

27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.

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