В Индии назвали условие для деэскалации конфликта с Пакистаном

В министерстве иностранных дел Индии считают, что для деэскалации сложившегося в спорном Кашмире конфликта Пакистан должен предпринять необходимые действия против террористических группировок на своей территории. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил агентству «РИА Новости» источник в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент «мяч на стороне Пакистана». По его словам, Нью-Дели отрицает свою вину в обострении конфликта в Кашмире. «Большинство других стран выразили понимание нашей позиции», — сказал сотрудник МИДа.

Он добавил, что у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для диалога, поэтому посредничество третьих лиц в урегулировании ситуации не требуется.

Ранее 1 марта глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд Куреши заявил, что применение ядерного оружия в конфликте между Пакистаном и Индией может привести к уничтожению двух государств.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ в воздух поднялись самолеты ВВС Пакистана, и индийские самолеты вернулись в воздушное пространство своей страны.

27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.