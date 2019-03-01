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Освобожденный Пакистаном индийский пилот вернулся на родину

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Индийский военный пилот, которого ранее 1 марта власти Пакистана передали правительству Нью-Дели, вернулся на родину через единственный действующий между странами пограничный пункт «Вага». Возвращение летчика транслировалось в эфире индийских телеканалов.

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Отмечается, что к границе двух стран с самого утра начали приходить люди, которые хотели поприветствовать пилота. Несмотря на то что переговоры между странами затянулись, собравшиеся продолжали ждать возвращения летчика, пишет ТАСС.

О том, что Пакистан передал Индии одного из задержанных пилотов, сообщалось ранее 1 марта. По словам посла Пакистана в России Кази Халилулла, перед принятием такого решения Пакистан не вел переговоров с Дели. Он подчеркнул, что это доказывает их миролюбивый настрой.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, два пилота были задержаны. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.

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