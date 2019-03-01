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Лавров заявил о готовности РФ помочь урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москва готова содействовать деэскалации напряженности между Пакистаном и Индией, об этом в пятницу, 1 марта, в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Курейши заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Выражена готовность Москвы содействовать деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования любых разногласий между Исламабадом и Нью-Дели политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Кроме того, с российской стороны была «подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения, отмечена возможность использовать в этих целях механизм Региональной антитеррористической структуры ШОС».

В ходе беседы также обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, два пилота были задержаны. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.

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