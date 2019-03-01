Власти Пакистана освободили индийского пилота

Власти Пакистана передали Индии одного из задержанных пилотов. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает агентство IANS.

«Пилот ВВС Абхинандан Вартхаман был передан в пятницу вечером представителям Верховного комиссара Индии на пакистанской границе Вага», — пишут журналисты со ссылкой на индийских чиновников.

По словам посла Пакистана в России Кази Халилулла, перед принятием такого решения Пакистан не вел переговоров с Дели.

«Это еще раз показывает, что Пакистан — миролюбивая страна, которая не желает дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он журналистам РБК.

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что одного из двух задержанных пилотов передадут Индии 1 марта.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, два пилота были задержаны. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.