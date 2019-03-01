Индия заявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

Индийский истребитель МиГ-21 действительно сбил пакистанский F-16 27 февраля в ходе воздушного боя над Кашмиром. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур, сообщает Hindustan Times.

По словам военного, F-16 упал на части территории штата Джамму и Кашмир, которая находится под контролем Пакистана.

Индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены F-16, в качестве доказательства того, что в бою применяли эти истребители, что отрицает Исламабад.

При этом в Нью-Дели утверждают, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21, а вторая промахнулась и упала на территории Джамму и Кашмира, подконтрольной Индии. Пакистанский F-16 обнаружили и идентифицировали при помощи радиолокации, заявил Капур.

В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.

Видео боя, произошедшего между пакистанским F-16 и индийским истребителем Миг-21 в небе над Кашмиром, было опубликовано в Сети.

На фоне неба видны несколько белых следов, оставленных самолетами, сообщает телеканал «Звезда». Автор утверждает в подписи к видео, что на кадрах показан пилот пакистанского F-16, сбитого индийскими ВВС, который спускается на парашюте после того, как его боевая машина была подбита.

По имеющейся информации, в произошедшем 27 февраля воздушном бою в небе над Кашмиром участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ в воздух поднялись самолеты ВВС Пакистана, и индийские самолеты вернулись в воздушное пространство своей страны.