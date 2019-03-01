Пакистан откроет воздушное пространство не раньше 4 марта

Воздушное пространство Пакистана не откроют до 4 марта. Управление гражданской авиацией страны (CAA) разместило соответствующую информацию в Twitter.

Решение действует до 08:00 4 марта по времени UTC (11:00 мск). Запрет касается всех полетов, за редким исключением. В CAA посоветовали пассажирам за уточнением информации обращаться в авиакомпании, сообщает телеканал «360».

Небо над территориями Афганистана, Индии и Пакистана из-за обострения индо-пакистанского конфликта изначально закрыли до 1 марта. Перевозчикам пришлось изменить существующие маршруты, из-за чего теперь приходится тратить больше времени на перелет в азиатские страны.

В индийском Дели вылет российского рейса уже задерживается на двое суток. Более 30 россиян стали заложниками ситуации. Причиной стала отмена рейсов казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» из-за закрытого воздушного пространства на границе Индии и Пакистана, сообщает телеканал «Звезда». В авиакомпании заявили, что полеты прекращены на неделю, и аннулировали билеты. Теперь люди ждут помощи с дипломатической стороны.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ в воздух поднялись самолеты ВВС Пакистана, и индийские самолеты вернулись в воздушное пространство своей страны.

27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.