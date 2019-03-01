В Пакистане назвали «обоюдным самоуничтожением» возможную войну с Индией

Применение ядерного оружия в конфликте между Пакистаном и Индией может привести к уничтожению двух государств. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд Куреши.

«Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором. <…> Мы хотим жить в мире и стабильности», — сказал глава пакистанской дипломатии в беседе с британской журналисткой Кристиан Аманпур в эфире CNN.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ в воздух поднялись самолеты ВВС Пакистана, и индийские самолеты вернулись в воздушное пространство своей страны.

27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.