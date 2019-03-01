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В США открестились от подготовки военного вторжения в Венесуэлу

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Соединенные Штаты не занимаются подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Таким образом он прокомментировал высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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«Не думаю, что он (Лавров. — Ред.) в действительности верит, что мы пытаемся сделать это, и, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Абрамса, США проводят политику экономического, финансового, политического и дипломатического давления на режим в Венесуэле «в поддержку Хуана Гуайдо — временного президента из Национальной ассамблеи венесуэльского народа».

Ранее 1 марта Лавров заявил, что Россия обеспокоена планами США по вооружению боевиков для дестабилизации ситуации в Венесуэле. Он отметил, что Вашингтон ставит себе цель — делегитимизировать законного президента Николаса Мадуро.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. Спустя неделю в знак протеста Николасу Мадуро они ввели санкции против республики.

В ответ президент Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

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