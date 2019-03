Опубликована программа фестиваля Quiksilver New Star Camp

Один из крупнейших музыкально-спортивных фестивалей России Quiksilver New Star Camp, которому исполняется десять лет, представил программу юбилейного мероприятия.

Для гостей, приезжающих покататься на лыжах и сноуборде, возведут самый большой в России сноу-парк с биг-эйр-трамплином, джиб-фигурами и рейлами, который подойдет как и опытным спортсменам, так и начинающим экстремалам.

Здесь проведут традиционные соревнования от партнеров фестиваля Quiksilver New Star Invitational Powered by Tinkoff и Red Bull — Roll the Dice.

В основной спортивной программе фестиваля — соревнования для профессиональных райдеров, мастер-классы для любителей, тренировки по сноубордингу и горным лыжам для начинающих и даже школа серфинга на Черном море.

«Мы просто взяли отличный прошлогодний фестиваль и сделали его еще лучше», — рассказал Игорь Игнатьев, один из идеологов и основателей фестиваля Quiksilver New Star Camp. В этом году мероприятия фестиваля ориентировали на расширение представлений о его специфике. Фестиваль расширил границы и перестал быть только мероприятием для сноубордистов.

«Мы ждем опытных райдеров и тех, кто только хочет научиться, тех, кто поедет за музыкой, йогой и серфингом, а также всех, кто хочет, чтобы эти 10 дней были максимально насыщенными», — поделился он.

Десятый фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет с 29 марта по 7 апреля на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.