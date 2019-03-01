Прямой эфир

Фонтаны со цветомузыкой появятся в Омске на реке Омь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект благоустройства набережной реки Омь в Омске разработают за полтора месяца. В территорию включили пространство между Комсомольским и Юбилейным мостами, улицы Бударина, Щербанева и Думскую.

В частности, подрядчик должен подготовить документацию для установки трех фонтанов в акватории Оми диаметром 9–12 м с подсветкой и цветомузыкой. Высота струй будет достигать 32 м. Функционировать фонтаны будут с мая по сентябрь, а на зимний сезон — демонтироваться, отмечает ИА «Город55».

В 2019 году подрядчик обустроит на омском бульваре Победы зоны тихого отдыха, детское игровое пространство у танка, реконструирует монументальную композицию «Звезда — героям Славы» и установит инсталляцию «Аллея Славы». Также планируется благоустроить Восточную рощу, которой присвоен статус охраняемой природной территории. Проект рассчитан на два года и будет реализовываться в два этапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аттракционы, водный парк и экотропа появятся на ВДНХ в 2019 году
Пользователей сети поразила замедленная съемка «взрыва» гейзера в Исландии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017