Фонтаны со цветомузыкой появятся в Омске на реке Омь

Проект благоустройства набережной реки Омь в Омске разработают за полтора месяца. В территорию включили пространство между Комсомольским и Юбилейным мостами, улицы Бударина, Щербанева и Думскую.

В частности, подрядчик должен подготовить документацию для установки трех фонтанов в акватории Оми диаметром 9–12 м с подсветкой и цветомузыкой. Высота струй будет достигать 32 м. Функционировать фонтаны будут с мая по сентябрь, а на зимний сезон — демонтироваться, отмечает ИА «Город55».

В 2019 году подрядчик обустроит на омском бульваре Победы зоны тихого отдыха, детское игровое пространство у танка, реконструирует монументальную композицию «Звезда — героям Славы» и установит инсталляцию «Аллея Славы». Также планируется благоустроить Восточную рощу, которой присвоен статус охраняемой природной территории. Проект рассчитан на два года и будет реализовываться в два этапа.