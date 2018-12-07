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Восточную рощу благоустроят в Омске в 2019 году

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В Омске в 2019 году планируют благоустроить Восточную рощу, которой в 2016 году был присвоен статус охраняемой природной территории. В марте 2018 года за благоустройство рощи проголосовали сами омичи.

В Октябрьском округе прошла открытая мультимедийная презентация проекта благоустройства. Эскиз жителям представит глава администрации округа Владимир Куприянов. Окончательный вариант также обсудят и согласуют с местными жителями. Реализация проекта рассчитана на два года и будет проводиться в два этапа.

Как рассказала председатель КТОС «Шинник» Татьяна Казакова, в микрорайоне проживает более 25 тыс. человек, для которых Восточная роща является любимым местом отдыха. Благодаря местным жителям и комитету она вошла в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Казакова отметила, что в роще планируют установить новые спортивные объекты, урны и лавочки, обустроить пешеходные зоны, наружное освещение.

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