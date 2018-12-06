Мемориальную часть Лагерного сада благоустроят в Томске

В Томске планируют продолжить благоустройство Лагерного сада. В 2019 году здесь планируется заменить покрытие центральной аллеи и центральной площадки, а также террас и ступеней мемориала. Возможные варианты благоустройства обсудили на заседании совета по развитию общественных пространств, которое состоялось в среду, 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, были предложены варианты благоустройства с использованием плит, имитирующих искусственный камень, а также различные варианты гранита. Помимо этого, край аллеи планируют дополнить невысокой подпорной стенкой из яркого гранита. Об этом пишет РИА «Томск».

Проектировщики также предлагают сделать дополнительное освещение лестниц и провести озеленительные работы и замену плит с именами томичей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году на нижней террасе Лагерного сада уложили новое асфальтобетонное покрытие, высадили 550 спирей, склоны укрепили георешеткой. Также были установлены новые скамейки, обустроены дорожки и возведен амфитеатр, который может вместить 3 тыс. зрителей.