Парк аттракционов построят на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Физическое лицо выиграло право аренды участка под строительство парка аттракционов на Левом берегу в Ростове-на-Дону. Аукцион признали несостоявшимся, но единственный участник торгов Даниил Григорян подал полностью соответствующую требованиям заявку и получил территорию.

Как отмечает RostovGazeta, участок площадью 2,3 га на Левобережной передали в аренду на пять лет с ежегодной платой в 9,4 млн рублей.

В Михайловской роще в Томске планируют создать семейный парк с аттракционами с круглогодичным режимом работы. Такую возможность рассматривает московский инвестор, который обязуется не вырубать деревья и не строить капитальных объектов.