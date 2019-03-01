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США отказали в проведении Кубка континента по футболу в 2020 году

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказала США в проведении Кубка континента с участием лучших сборных Южной и Северной Америки в 2020 году.

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Как сообщает телеканал France 24, причиной такого решения стали отсутствие разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и календарь проведения Кубка Америки – 2020.

В последнем не принимают участие команды из Северной Америки, а только сборные из южной части континента. Федерация футбола США (USSF) предлагала организовать объединенный турнир.

Тогда его участниками были бы десять южноамериканских и шесть североамериканских сборных. Подобный турнир проходил в 2016 году и был посвящен столетию первого в истории Кубка Америки.

15 февраля стало известно, что Чили совместно с Аргентиной, Уругваем и Парагваем будут претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Желание принять турнир также выразил Египет.

Общую заявку на проведение турнира намерены подать Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии организовать мундиаль совместно.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что правительство поддержит идею побороться за право проведения первенства вместе с Ирландией.

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