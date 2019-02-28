«Россия следует тенденциям мирового футбола»

Александр Дюков возглавил Российский футбольный союз, когда планка поднята очень высоко. Наша страна успешно организовала чемпионат мира 2018, и национальная команда достойно выступила на домашнем турнире. Новому президенту РФС также предстоит пройти проверку международными соревнованиями — в следующем году Россия принимает континентальное первенство. «Известия» пообщались с гендиректором оргкомитета Евро-2020 в РФ Алексеем Сорокиным, возглавлявшим аналогичную структуру перед ЧМ-2018. Он рассказал о взаимоотношениях с главой РФС, выходе из состава исполкома организации и готовности Санкт-Петербурга к чемпионату Европы.

— Александр Дюков — второй президент РФС, которого избрали единогласно. Он обладает настолько внушительным авторитетом?

— Мы все видели, как проявили свою позицию делегаты конференции. Выборы прошли абсолютно открыто и честно. Нельзя же такое количество людей как-то сломать, задавить и заставить принять навязанное кем-то другим решение. Выбор был сделан единодушно и не подвергается никаким сомнениям.

— Вас не удивило, что никто не составил конкуренцию Дюкову в борьбе за этот пост?

— То, что выборы прошли на безальтернативной основе, я комментировать не буду. Так сложились обстоятельства. Представитель УЕФА (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович. — «Известия»), который присутствовал на выборах, назвал это проявлением единства. Наверное, это общая тенденция в мировом футболе. Все видели, что президента УЕФА избрали на безальтернативной основе. Вероятно, по такому же сценарию пройдут и выборы главы ФИФА в этом году. Можно проследить определенную тенденцию к стабильности и отсутствию сюрпризов. Мы следуем этой тенденции.

— Отсутствие серьезных изменений в составе исполкома говорит о том, что он сохранит стабильность и РФС продолжит следовать ранее заданному курсу?

— Наверное, это так. Но курс определяет не только исполком, а во многом именно президент РФС. Будем ждать от него какие-то индикации по поводу стратегии развития организации.

— Был ли вариант, что вы сохраните свое место в исполкоме РФС?

— Странный вопрос. Было принято такое решение (о выходе Алексея Сорокина из исполкома. — «Известия»), и я его уважаю.

— С вами это решение как-то обсуждалось?

— Обсуждалось, но довольно коротко.

— В ходе президентского срока Дюкова состоится чемпионат Европы в 2020 году. Обсуждали это с новым главой РФС?

— В целом мы с ним общались, но предметно организацию чемпионата Европы не обсуждали. По сравнению с прошедшим в 2018 году чемпионатом мира наша часть Евро-2020, в котором будет задействован лишь Санкт-Петербург, менее комплексная и трудоемкая. Хотя также потребует больших усилий и значительного коллектива, который занимается организацией. Но пока мы на хорошем счету у УЕФА, и никаких претензий к нам нет. Поэтому продолжаем работать и еще обязательно пообщаемся с президентом РФС. Будем обсуждать и прислушиваться друг к другу. У оргкомитета Евро-2020 в России два учредителя: РФС и Министерство спорта. Будем общаться с обеими нашими опорными организациями.

— Когда представители УЕФА в следующий раз приедут в Санкт-Петербург для контроля подготовки города к чемпионату Европы?

— Они постоянно посещают Петербург. Буквально на прошлой неделе приезжали юристы от УЕФА. Также наносятся визиты на стадион, который примет матчи. В сентябре ожидаем большую инспекцию, которая станет уже четвертой по счету. А в целом отдельные специалисты регулярно приезжают в Петербург и следят за подготовкой.

— Арена в Санкт-Петербурге совсем недавно принимала матчи чемпионата мира. Большинство требований УЕФА выполнены уже сейчас?

— Конечно. И стадион готов, и временная инфраструктура у нас вся есть. Сам город весьма прилично выглядит и готов к туристическому потоку. Мы не ожидаем каких-то количественных и качественных отклонений от чемпионата мира. Я не сравниваю два турнира, просто по потоку болельщиков, их мобильности и размещению основные предельные цифры не будут сильно отличаться.

— Как оцените шансы Санкт-Петербурга получить еще и финал Лиги чемпионов в 2021 году?

— Я считаю, что шансы хорошие.

— А тот факт, что Питер до этого примет континентальное первенство, не помешает?

— Но и второй кандидат на финал Лиги чемпионов 2021 года — Мюнхен — в 2024 году будет принимать Евро. Так что в этом плане города в равных условиях. Не хочется сравнивать преимущества и недостатки Питера и Мюнхена, но мне кажется, что у нашего города хорошие шансы получить этот финал.

— В рамках конференции РФС вы общались с Зораном Лаковичем?

— Да, мы также недавно виделись в Риме на заседании исполкома УЕФА. Пообщались и на конференции РФС.

— Он хвалит подготовку России к чемпионату Европы?

— Это не совсем его область ответственности. За подготовку к чемпионату Европы отвечает исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен. Зоран же — заместитель генерального секретаря. Он скорее отвечает за общение с федерациями, и это немного другое направление. Но в целом все, конечно, следят за ситуацией с подготовкой и понимают ее. Задача у УЕФА сейчас не из простых, так как 12 городов из 12 стран Европы — это много. Все места очень разноплановые, и всем нужно внести определенные изменения в законодательства. Организаторам Евро-2020 лично я не завидую.