Самолеты ВВС Индии и Пакистана сошлись в воздушном бою на границе двух стран

Более трех десятков военных самолетов ВВС Индии и Пакистана приняли участие в воздушном бою над спорной областью Кашмир в среду, 27 февраля, после того, как пакистанская сторона нанесла удары рядом индийскими военными объектами вдоль линии соприкосновения.

Как сообщает телеканал NDTV, пакистанская армия подняла в небо как минимум восемь американских истребителей F-16, четыре французских Mirage-3 и четыре самолета JF-17 Thunder. Модели остальных воздушных судов не известны.

В свою очередь, от индийской стороны в бою участвовали четыре российских Су-30МКИ, два французских Mirage 2000, и еще столько же советских МиГ-21, один из которых был сбит, а пилот захвачен в плен.

Согласно заявлению властей Пакистана, в ходе воздушного противостояния они сбили два индийских военных самолета, захватив в плен двух пилотов. Однако МИД Индии опроверг данную информацию о количестве утраченных самолетов. Там заявили, что в результате инцидента в районе Кашмира они потеряли один истребитель, сбив один пакистанский. Позже появилась информация, что Исламабад в качестве «жеста доброй воли» передаст одного пилота индийской стороне. О судьбе второго летчика не сообщается.

В четверг, 28 февраля, в качестве доказательства того, что бой начался с провокации Пакистана, чья авиация нанесла удары по подконтрольной Индии территории в Кашмире, Нью-Дели представил фрагменты ракеты класса «воздух – воздух» AMRAAM, которыми вооружены американские F-16.

В настоящее время армия Индии приведена полную боевую готовность и в любой момент может отреагировать на провокации со стороны Пакистана. С таким заявление выступил генерал-майор индийской армии Сурендра Сингх Бехаль. В то же время он отметил, что Нью-Дели «привержен поддержанию мира и стабильности в регионе».

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

26 февраля авиация ВВС Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

Штат Джамму и Кашмир уже более 70 лет является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Территориальный вопрос привел к трем войнам между соседними государствами. Официально штат входит в состав Индии, но в нем не утихают сепаратистские настроения.