Нетаньяху сравнил обвинения в свой адрес с карточным домиком

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высмеял попытки обвинить его во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В то же время он отметил, что обвинения могут повлиять на результаты парламентских выборов.

Ранее 28 февраля генпрокурор Израиля Авичай Мендельблит заявил о намерении выдвинуть против Нетаньяху обвинения на основе расследования, которое ведется на протяжении более трех лет. Израильского премьера подозревают в подкупе СМИ и получении подарков от бизнесменов в обмен на покровительство.

«Я уверен, что развалю этот «карточный домик», но это давление может повлиять на выборы», — цитирует Нетаньяху агентство «РИА Новости».

Премьер-министр добавил, что намерен оставаться на посту «еще много лет», и призвал избирателей не дать запугать себя «охотой на ведьм», пишет «Интерфакс».

Нетаньяху и ранее неоднократно опровергал причастность к коррупции и называл обвинения «охотой на ведьм». 28 февраля премьер-министр заявил, что целью кампании против него является попытка отстранить его и правящую партию «Ликуд» от власти.

Парламентские выборы в Израиле намечены на 9 апреля 2019 года. В партии обвинения в адрес премьера считают «политическим преследованием» и «вопиющим и беспрецедентным вмешательством в выборы».