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В Кремле подтвердили встречу Путина с Нетаньяху 27 февраля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетяньяху в Москве 27 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 24 февраля.

«Да. Переговоры планируются», — ответил Песков на вопрос журналиста «Интерфакс» о том, действительно ли встреча запланирована на 27 февраля.

Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и обменяются мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросам палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии.

Изначально встречу Путина и Нетаньяху планировалось провести 21 февраля. Однако израильский премьер перенес дату визита из-за внутриполитических проблем страны.

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