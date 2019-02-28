Маршруты 33 рейсов из России изменены из-за конфликта Индии и Пакистана

Пять российских авиакомпаний изменили маршруты 33 рейсов на фоне конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик 28 февраля.

«Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточненным маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня», — сказал Юрчик в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, небо над Пакистаном для российских авиаперевозчиков останется закрытым до 11:00 мск 1 марта.

Накануне авиакомпания «Россия» заявила, что из-за закрытия воздушного пространства Пакистана некоторые рейсы будут выполняться по облетным маршрутам, из-за чего длительность перелетов увеличится. По той же причине 27 февраля рейсы из Москвы в Бангкок и Пхукет и обратно садились в Ташкенте и Шарджи для дозаправки.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов и в ночь на 26 февраля ударила по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из «Джаиш-е-Мухаммад». В ответ Пакистан поднял в воздух свои самолеты, но к этому моменту ВВС Индии вернулись назад.

На следующий день пакистанские военные сбили два военных самолета Индии в Кашмире и арестовали одного из пилотов.

Россия призвала Индию и Пакистан к сдержанности.