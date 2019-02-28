Греф назвал срок снижения ипотечной ставки до 8%

Ставки по ипотеке в России скорее всего снизятся до 8% уже в 2020 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг, 28 февраля.

Так он прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее.

«Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%», — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил Греф, в Сбербанке ставки двигаются согласно рыночным трендам. По его мнению, во второй половине 2019 года ипотечные ставки будут снижаться.

Ранее в феврале россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Оказалось, что почти две трети потенциальных заемщиков готовы повременить с покупкой жилья при ставке выше 11%.