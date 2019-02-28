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Греф назвал срок снижения ипотечной ставки до 8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ставки по ипотеке в России скорее всего снизятся до 8% уже в 2020 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг, 28 февраля. 

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Так он прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее. 

«Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%», — приводит его слова «РИА Новости»

Как пояснил Греф, в Сбербанке ставки двигаются согласно рыночным трендам. По его мнению, во второй половине 2019 года ипотечные ставки будут снижаться. 

Ранее в феврале россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Оказалось, что почти две трети потенциальных заемщиков готовы повременить с покупкой жилья при ставке выше 11%.

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