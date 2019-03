Сантехники и боги: песни британских пролетариев и швейцарских радикалов

Финал календарной зимы оказался небогат на интересные дебюты, зато многие из тех, кого успели записать в «герои вчерашних дней», неожиданно вернулись — причем с исключительно достойными релизами. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах февраля — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Ladytron

Шестой альбом ливерпульского квартета электронных воинов-интернационалистов (болгарка, шотландка, англичанин и американец китайского происхождения) выходит после почти восьмилетней паузы. В начале нулевых Ladytron считались едва ли не самой перспективной группой нового поколения электропопа , потом как-то ушли в тень (вместе с ностальгией по 1980-м), а выпустив 2011 году сборник лучших песен и не очень внятный диск нового материала, и вовсе занялись кто чем.

Ближе к концу 2010-х мода на 1980-е вернулась вновь (она вообще принимает, похоже, форму обсессивного расстройства с регулярной ремиссией), а вместе с ней поспешили на свет и Ladytron.

Времени на размышления у коллектива хватало с лихвой, однако особых откровений не воспоследовало — тревожные синтезаторные арпеджио, пульсирующий бас и меланхолические голоса Хелен Марни и Миры Аройо. Даже приглашенный для пущего понта бразильский супербарабанщик Игорь Кавалера (Sepultura, Cavalera Conspiracy и прочие легенды металла) молотит с монотонной методичностью драм-машины. Тот случай, когда ругать работу не за что, но и за что хвалить, тоже совершенно непонятно. Но, как говорил персонаж старинной комедии Мела Брукса, «Мило. Не то чтобы восхитительно, но — мило».

John Mayall

Nobody Told Me

Ветеран британского блюза, недавно отметивший 85-летие, по-прежнему в превосходной форме — чему свидетельством и этот альбом, и тот факт, что Мэйолл отправился с новой программой в турне. Несгибаемый старик, давший когда-то в составе своей группы Bluesbreakers путевку в жизнь таким героям гитары, как Эрик Клэптон, Питер Грин (Fleetwood Mac) и Мик Тэйлор (Rolling Stones), собрал для нового сольного проекта экстраординарную команду музыкантов — от «блюзовиков» младшего поколения Джо Бонамассы и Кэролин Уандерленд до заслуженных «проггеров» Алекса Лайфсона из Rush и Тодда Рандгрена.

Добавьте к этому невероятного уровня ритм-секцию и закаленных в студии телешоу Конана О’Брайена духовиков — на выходе получаем совершенный, на редкость энергичный и элегантный сет из классики чикагского блюза (What Have I Done Wrong? Мэджика Сэма), относительно новых композиций (Evil and Here to Stay Джеффа Хили) и трех новых песен самого патриарха. Удовольствие от гитарных дуэлей Мэйолла с партнерами — практически физиологическое , не требующее ни особых познаний в области блюза, ни даже, пожалуй, особой любви к этому стилю.

Sleaford Mods

Eton Alive

Двое потрепанных жизнью мужичков хорошо за 40 с внешностью сантехников в отпуске — любимцы британской музыкальной прессы , да и публика, судя по регулярному попаданию их альбомов в топ-40, тоже к ним неравнодушна. Джейсон Уильямсон и Эндрю Ферн, пожалуй, последние, кто после безвременной кончины лидера The Fall Марка Э. Смита в прошлом году с достоинством несет знамя и бремя составления точных, бестактных и ехидных комментариев по поводу происходящего здесь и сейчас на их родине. В выражениях они, разумеется, не стесняются — как сетовал в интервью вокалист Уильямсон, «я бы и рад не выражаться, да не могу — я так вообще разговариваю».

Короткие, хлесткие песни «слифордских модов» (Слифорд — говоря по-нашему, райцентр в их родном Линкольншире) соединяют в себе лаконичную эстетику панка, минимализм «новой немецкой волны» начала 1980-х и технические приемы хип-хопа: Ферн создает издевательски-танцевальную ритмическую основу, а Уильямсон начитывает-выплевывает не менее издевательские тексты.

К его чести, он, хотя и поклонник Wu-Tang Clan, не пытается изобразить «черного брата», а работает вполне в традиции европейского «шпрехгезанг» (любопытствующих отсылаем к любой статье о композиторе Вагнере).

The Young Gods

Data Mirage Tangram

Швейцария в принципе ассоциируется в массовом сознании с чем угодно — с банками, часами, сыром, нейтралитетом, в конце концов, — но только не с популярной музыкой. Меж тем альпийская конфедерация вполне может похвастать заметным взносом в копилочку поп-культуры — от радикального металла Celtic Frost до эксцентричной электроники Yello.

The Young Gods при этом остаются своего рода тайным бриллиантом швейцарской музыкальной сокровищницы: именно их творчество надоумило Дэвида Боуи поэкспериментировать с «индастриалом» на альбоме Outside, вдохновило Эджа из U2 переосмыслить собственную технику игры на гитаре, а помянутого выше Игоря Кавалеру — посмотреть на использование ударных в металле с иного ракурса.

Новый альбом «Юных богов» — пожалуй, и один из самых доходчивых для неподготовленного слушателя в их дискографии (если оставить за скобками легковесный и не очень удачный предыдущий, вышедший аж девять лет назад). Психоделические гитары, пробирающий до нутра бас и сновидческий вокал — местами, правда, все это становится до боли похожим на трип-хоп четвертьвековой давности, но бессменный лидер группы Франц Трайхлер всегда умудряется находить неожиданные ходы и не дает слушателю опомниться.

Xiu Xiu

Girl with Basket of Fruit

Если Young Gods, хотя и проходят обычно по ведомству музыки радикальной, все же достаточно понятны любому слушателю, знакомому хотя бы с Pink Floyd и The Doors, то последним пунктом нашего обзора по традиции «нечто совсем иное».

Экспериментальная команда из Калифорнии с экзотическим названием (читается «Сю Сю», взято в честь героини фильма Джоан Чен «Сю Сю: Сосланная» о судьбе китаянки в годы культурной революции) не щадит ни себя, ни слушателей. Волны перкуссии тонут в монотонных выкриках бессменного лидера группы Джеми Стюарта и извлекаемым из разнообразной электротехники Анджелой Сео жутким скрежетом. Назвать это антимузыкой при этом сложно: все композиции вполне вписываются в традицию ХХ столетия, надо только слушать внимательно — впрочем, в качестве фонограммы для расслабленного отдыха в баре «Девушка с корзиной фруктов» (как переводится название альбома) вообще подходит мало.