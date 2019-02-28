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На магистральном газопроводе в Рязанской области произошел пожар

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Фото: МЧС РФ
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Магистральный газопровод взорвался и загорелся в четверг, 28 февраля, в районе села Троицкое Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв произошел в 15:07 на 363-м км магистрального газопровода Петровск—Елец в Сараевском районе. По предварительной информации, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли восемь спасателей. В тушении огня задействовали четыре единицы техники.

Подача газа по газопроводу временно приостановлена, идет выгорание газа. Специальная комиссия займется расследованием причин, передает «Интерфакс».

Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах произошел взрыв на магистрали. Устанавливается причиненный ущерб, сообщает «Федеральное агентство новостей».

29 декабря жители двух районов Калужской области провели ночь без тепла из-за прорыва газопровода в Подмосковье. 

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