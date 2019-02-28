Проект дублера Горьковского шоссе подготовят в Казани

В Казани к концу 2020 года разработают проект планировки и межевания автомобильной дороги-дублера Горьковского шоссе. В документах указан участок от улицы Залесная до федеральной трассы М-7 «Волга».

По словам официального представителя Казанского кремля Лилии Галимовой, ведется работа с населением поселков, по которым пройдет трасса. Речь идет об активном регулярном обсуждении проблемы, пишет Inkazan.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен сохранить темп дорожного строительства в 100 км новых дорог ежегодно на ближайшие пять лет. В частности, в 2019 году будет построен новый участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.