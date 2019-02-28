Прямой эфир

Проект дублера Горьковского шоссе подготовят в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани к концу 2020 года разработают проект планировки и межевания автомобильной дороги-дублера Горьковского шоссе. В документах указан участок от улицы Залесная до федеральной трассы М-7 «Волга». 

По словам официального представителя Казанского кремля Лилии Галимовой, ведется работа с населением поселков, по которым пройдет трасса. Речь идет об активном регулярном обсуждении проблемы, пишет Inkazan.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен сохранить темп дорожного строительства в 100 км новых дорог ежегодно на ближайшие пять лет. В частности, в 2019 году будет построен новый участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство магистрали в Самаре вновь отложили
Новую магистраль с велодорожками построят в Омске к декабрю 2020 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017