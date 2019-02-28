Россия инвестирует в экономику Курильских островов

Москва намерена развивать экономику Курильских островов. Для этого российское правительство предложило расширить территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) в регионе для реализации новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление уже подготовлено Минвостокразвития и Арктики, рассказали «Известиям» в ведомстве. Благодаря этому к 2028 году бюджет страны пополнится на сумму свыше 827 млрд рублей.

ТОР — это особые экономические зоны, где предприниматели получают возможность вести бизнес на льготных условиях, прежде всего налоговых. Цель их создания — привлечение инвестиций в регион. Новые проекты коснутся сфер туризма, рыбопереработки, судоремонта и строительства. При этом некоторые их них будут реализованы на территории острова Шикотан, о правах на который заявляет Япония.

Токио считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ. Японская сторона ссылается на первый русско-японский договор 1855 года — Трактат о торговле и границах, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны территории перешли к СССР. Из-за споров страны до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов сделать это.

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Острова везения: Россия наращивает инвестиции в Курилы