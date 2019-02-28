Порошенко сорвал с головы девушки шапку на встрече с избирателями в Запорожье

Президент Украины Петр Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку в Запорожье. Об этом рассказала местная журналистка Татьяна Высоцкая.

На видео, которое сняла Высоцкая, видно, что глава государства проходит мимо толпы людей и в какой-то момент снимает шапку с головы одной из девушек.

Предположительно, Порошенко совершил данный поступок после того, как девушка высказала неудобный вопрос президенту, пишет РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.

25 февраля Порошенко на встрече с жителями города Червоноград в Львовской области оскорбил оставшихся без зарплаты шахтеров, а 14 февраля пожилой мужчина накричал на президента Украины во время его приезда в Харьков.