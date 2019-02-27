Порошенко предложил устроить «энергетический безвиз» с Европой

Киеву необходимо проложить линии электропередачи в Европу и выйти на этот рынок с собственной продукцией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Свои планы он озвучил на церемонии запуска ветровых турбин Приморской ветроэлектростанции на Запорожье в среду, 27 февраля.

«Электроэнергия, которая будет производиться здесь и сейчас, будет продаваться в Европе. И это правильно. Если хотите, это называется «энергетический безвиз» для украинской продукции», — сказал глава государства, его слова приводит «Укринформ».

Он пояснил, что сейчас Украине не нужно столько электроэнергии, сколько производится атомными мощностями и возобновляемыми источниками.

При этом Порошенко подчеркнул, что иметь единую энергосистему с Россией неправильно, а «энергетический безвиз» сможет обеспечить поступления валюты в страну, способствовать укреплению гривны и усилить энергетическую независимость.

Ранее в феврале депутат Верховной рады от партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что Украина способна поставлять газ в Евросоюз вместо России и стать «сильным субъектом» в этом деле на мировом рынке.