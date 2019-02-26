Порошенко сравнили с вождем туземцев после его визита на борт эсминца США

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» назвал «визитом вождя туземцев» встречу президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, состоявшуюся на борту американского ракетного эсминца «Дональд Кук», который прибыл в Одессу.

«Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину. А заодно и подтвердить, что взамен на стеклянные бусы и куски красивой матери он готов отдать часть территории и половину населения в рабство», — заявил Бальбек, отметив, что у Порошенко «своя палуба из-под ног уходит».

Встреча Порошенко и Волкера на борту эсминца «Дональд Кук» состоялась 26 февраля. Украинский лидер в Facebook написал, что визит американских судов в Одессу «является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном». Он также прикрепил к посту снимки, на которых запечатлены американский посол Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.

«Дональд Кук» пришвартовался в Одессе 25 февраля и намерен пробыть там до 27 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.