Тарасова предложила заявить Туктамышеву на командный ЧМ

Российский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что сожалеет о том, что фигуристка Елизавета Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира в Японии, и предложила отправить спортсменку на командный чемпионат мира, пишет «РИА Новости».

22 февраля Медведева выиграла финал Кубка России, обойдя Елизавету Туктамышеву, и получила шанс на поездку на чемпионат мира. По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — семь человек.

В финале Кубка России Медведева набрала 222,90 балла, Туктамышева — 221,19 балла. Также в основном составе значатся Софья Самодурова и Алина Загитова. Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Командный чемпионат мира состоится в Фукуоке (Япония) 11–14 апреля.