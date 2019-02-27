Медведеву включили в основной состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Об этом в среду, 27 февраля, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — семь человек», — говорится в сообщении.

Также в основном составе значатся Софья Самодурова и Алина Загитова.

22 февраля Медведева выиграла финал Кубка России, обойдя Елизавету Туктамышеву, и получила шанс на поездку на чемпионат мира.

В финале Кубка России Медведева набрала 222,90 балла, Туктамышева — 221,19 балла.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта.